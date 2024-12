Lazio, Isaksen si racconta: «Sogno di vincere lo Scudetto con questa maglia! Ecco chi è il migliore dopo Messi e CR7. Il mio hobby preferito...»

Isaksen, esterno della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club sul match contro l’Atalanta

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Lazio, Gustav Isaksen ha parlato così del match contro l’Atalanta e di molto altro. Le dichiarazioni:

Messi e Cristiano Ronaldo hanno dominato la scena per anni: di chi è ora il futuro?

«Due mesi fa ho giocato contro Lamine Yamal, dico lui. Ma ci sono anche Mbappé, Vinicius, Haaland. E non dimentico i talenti della mia Danimarca, come Hajlund. Però raggiungere i numeri di Messi e Ronaldo non sarà facile per nessuno».

Qual è il tuo hobby segreto quando non giochi?

«Mi piace tanto giocare a scacchi, mi rilassa, aiuta la mente anche in campo. Guardo molte partite vecchie, studio tutte le mosse. Poi mi piacciono anche tennis, golf e freccette».

Il tuo sportivo preferito fuori dal calcio?

«Sinner ha una mentalita incredibile, prima di lui invece mi piaceva tanto quella di Nadal. Le sue sfide contro Federer sono entrate nella leggenda».

Ti sei italianizzato in qualcosa?

«Imparare l’italiano è stato importante per capire tutto quello che accade intorno a me, in campo e fuori. Anche perché all’inizio c’era Sarri che non parlava inglese, quindi se non sapevi la lingua diventava difficile capire le tattiche. Ora che conosco la maggior parte dei termini è più facile capire cosa mi chiede Baroni. Poi ho un debole per la cucina romana, mangio due volte a settimana l’amatriciana, è il mio piatto preferito!».

Parli poco della tua vita privata: come hai conosciuto la tua compagna Olivia, anche lei calciatrice?

«Stiamo insieme da sette anni, ci siamo conosciuti a scuola quando eravamo piccoli. Anche lei gioca a calcio, adesso a gennaio cambierà squadra e sono molto felice per lei, sono sicuro che diventerà una grande calciatrice. Ha una tecnica incredibile, è fantastico fare lo stesso lavoro perché ci capiamo e sosteniamo a vicenda».

Come vorresti essere ricordato in futuro dai tifosi della Lazio?

«Sogno di vincere lo Scudetto con questa maglia! Giocare tante partite con la Lazio, diventare un idolo e vincere un trofeo».

