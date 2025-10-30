 Pisa Lazio, Isaksen svela: «Sono troppo felice di essere tornato, sento la fiducia. Umiltà? Sarri dice spesso...»
Pisa Lazio, Isaksen svela: «Sono troppo felice di essere tornato, sento la fiducia. Umiltà? Sarri dice spesso…»

1 minuto ago

Pisa Lazio, l’attaccante biancoceleste Isaksen si racconta a DAZN: «Umiltà? Sarri lo dice spesso, è troppo importante la vittoria…»

La Lazio arriva alla sfida con il Pisa sulle ali dell’entusiasmo dopo il colpo grosso contro la Juventus. I biancocelesti puntano al bis, come confermato dalle parole di Gustav Isaksen nel prepartita ai microfoni di DAZN.

PAROLE «Sì la fiducia la sento, oggi dobbiamo continuare per trovare continuità, è troppo importante non sbagliare dopo il buon lavoro con la Juve, contano solo i tre punti oggi. Umiltà? Sarri lo dice spesso, è troppo importante la vittoria con la Juve ma se perdi oggi non va bene, dobbiamo continuare oggi è troppo importante, abbiamo un gruppo forte in uno stadio non facile contro una squadra molto importante.

100%? Sì finalmente è stata lunga, oggi mi sento le gambe come erano prima della vacanza, non vedo l’ora di giocare stasera, sono troppo felice di essere tornato, non ci sono cose più belle di giocare»

