Lazio, Isaksen torna sulla vittoria contro il Viktoria Plzen: «Una vittoria troppo importante. Non so come ho fatto gol...»

Le dichiarazioni di Isaksen al termine della partita di Europa League tra Viktoria Plzen e Lazio. Ecco le sue parole

L’attaccante della Lazio, Isaksen ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste dopo l’importante successo nella partita di Europa League di ieri sera tra Viktoria Plzen e Lazio. Le dichiarazioni:

ISAKSEN – «È una vittoria troppo importante. Mammamia, una partita durissima e lunghissima. Ho pensato che l’1-1 sarebbe andato bene come risultato, ma quando è arrivata l’occasione ho provato a calciare. Non so come ho fatto gol, ma sono troppo felice. Questo o il gol a Napoli? Forse questo, per la vittoria all’ultimo minuto, è importante, poi in Europa League».