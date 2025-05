Italia, Spalletti pensa ad Acerbi per la nazionale! Il possibile ritorno del difensore dell’Inter dipenda da 3 fattori

Per fermare Haaland serve Acerbi? Se lo domanda La Gazzetta dello Sport, che – questa mattina in edicola – fa il punto sul centrale dell’Inter che ben presto potrebbe essere ri-convocato con l’Italia in previsione del match contro la Novergia. Un breve passaggio dalla Rosea:

ACERBI – «Prima di trasformare la pre-convocazione in convocazione ne corre. Intanto, con le nuove regole Fifa, i ct sono obbligati a stilare liste molto ampie in anticipo, per poter convocare i giocatori senza problemi con i club, quindi appaiono spesso nomi di “garanzia” per non avere sorprese. Secondo: in difesa non siamo messi benissimo. Gatti è rientrato da una rottura del perone, Buongiorno spera di essere disponibile all’ultima del Napoli contro il Cagliari (se sarà decisiva), anche Calafiori è tornato da poco. Terzo: ci sono Haaland e Sorloth, la Norvegia ha due degli attaccanti più forti d’Europa. Quarto: Acerbi è stato il centrale titolare, e sempre su ottimi livelli, in Champions oltre che in campionato. E ha fermato Haaland in City-Inter»