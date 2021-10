Italia, Sirigu: «Ripartiamo da oggi nel migliore dei modi»

Salvatore Sirigu, portiere dell’Italia, ha parlato prima del calcio d’inizio della sfida contro il Belgio: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Rai Sport, Salvatore Sirigu ha parlato prima di Italia-Belgio:

INTERRUZIONE DEL RECORD – «Le cose importanti sono ben altre. Siamo contenti di aver fatto una striscia positiva molto lunga, ma ora bisogna ripartire nel migliore dei modi».

MANCINI – «Il mister avrebbe voluto vincere mercoledì per giocarci stasera la finale a San Siro, ma così non è stato. Siamo rammaricati per come è arrivato il ko con la Spagna, non per la sconfitta di per sé che accettiamo. Dovremo essere bravi ora a ricostruire un percorso con altrettanti risultati importanti».