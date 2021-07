Italia, Bonucci: «I tifosi ci hanno riempito il cuore, la coppa è per loro»

Leonardo Bonucci ha parlato prima dell’incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi

Leonardo Bonucci ha parlato a Sky Sport prima dell’incontro dell’Italia campione d’Europa con il premier Mario Draghi.

«Emozione indescrivibile. Abbiamo fatto un pezzo fino a qui e ci ha riempito il cuore. Al ritorno faremo il giro in pullman scoperto… abbiamo vinto di squadra la trattativa. La coppa è per i tifosi che hanno sofferto un anno e mezzo che ci hanno sostenuto da casa e poi sono scesi in strada. Il percorso in pullman? Non l’abbiamo scelto».