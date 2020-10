Italia, Bonucci: «Risultato ok. Lewandowski? Bello lottare con i migliori»

Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha parlato al termine del match di Nations League contro la Polonia

PAREGGIO – «È un risultato che ci può anche andare bene. Abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato nell’ultimo passaggio che è quello che permette all’attaccante di fare gol. Però abbiamo cercato di condurre la partita, al netto di un campo che non aiutava, vuol dire che la squadra ha ben impresso quello che vuole il mister. Abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva, sono venute fuori due mezze occasioni per loro che siamo stati bravi a chiudere».

LEWANDOWSKI – «È bello combattere con i migliori al mondo».