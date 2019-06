Italia-Bosnia, all’Allianz Stadium sfida tra Bernardeschi e Pjanic – VIDEO

Italia-Bosnia, sfida tra juventini all’Allianz Stadium: Mancini si affida a Bernardeschi per il confronto con la selezione di Pjanic

Allianz Stadium, aria di casa per tanti azzurri. E non soltanto. Perché l’Italia, questa sera a Torino, sfida la Bosnia di Pjanic. In un ideale primo match point, dopo appena quattro giornate del girone, nella corsa ad Euro2020: un successo scaverebbe un solco incolmabile tra la banda di Mancini e le rivali più accreditate.

E proprio il ct, per la sfida di questa sera, sembra intenzionato a rilanciare Bernardeschi dopo la panchina con la Grecia. Sarà lui una delle pochissime novità rispetto al successo di sabato, in un confronto diretto a tinte bianconere proprio con il playmaker bosniaco della Juve. Avversari per una sera, da domani di nuovo compagni di squadra in attesa di un allenatore…