Italia campione d’Europa: ecco la patch sulla maglia degli azzurri – FOTO

Il profilo Twitter dell’Italia ha svelato in anteprima la patch celebrativa di Euro2020 che comparirà sulla maglia degli Azzurri

Questa sera contro la Bulgaria l’Italia scenderà in campo per la prima volta da campione d’Europa. Per l’occasione gli azzurri avranno sulla maglia una patch celebrativa per l’impresa compiuta ad Euro2020.

Il profilo Twitter della Nazionale ha svelato in anteprima la patch dei campioni d’Europa.