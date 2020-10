Italia, direzione Bergamo: nel mirino c’è l’Olanda

L’Italia partirà per Bergamo dove mercoledì affronterà l’Olanda in Nations League: il comunicato della FIGC

Nonostante un’ottima prestazione, la Nazionale non è riuscita ieri a conquistare i tre punti. Gli Azzurri hanno vinto però la gara degli ascolti: il match con la Polonia, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito da 6 milioni e 814 mila telespettatori, con il 26,2% di share. Un dato che conferma l’attaccamento dei tifosi nei confronti di un’Italia reduce da una striscia di 18 risultati utili consecutivi.

In mattinata la squadra tornerà al lavoro a Danzica: massaggi e piscina per chi ha giocato ieri e seduta di allenamento in campo per il resto del gruppo. Alle 17.45 la Nazionale partirà poi alla volta di Bergamo, dove mercoledì affronterà i Paesi Bassi in una sfida valida per la quarta giornata della UEFA Nations League.

Il programma

Lunedì 12 ottobre

Ore 11 – Allenamento (chiuso) a Danzica

Ore 17.45 – Trasferimento Danzica-Bergamo

Martedì 13 ottobre

Ore 16.30 – Conferenza stampa PAESI BASSI*** presso lo Stadio di Bergamo

Ore 17 – Allenamento PAESI BASSI (aperto ai Media i primi 15’) presso lo Stadio di Bergamo

Ore 18 – Conferenza Stampa ITALIA*** presso lo Stadio di Bergamo

Ore 18.30 – Allenamento ITALIA (aperti ai media i primi 15’) presso lo Stadio di Bergamo

Mercoledì 14 ottobre

Ore 20.45 – ITALIA-PAESI BASSI (4a giornata UNL) presso lo Stadio di Bergamo