Spalletti Nations League: «La Francia l’avversario più stimolante»

Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia dopo il sorteggio dei gironi in Nations League

Luciano Spalletti ha commentato il sorteggio dei gironi di Nations League, dove gli Azzurri troveranno Francia, Belgio e Israele. Di seguito le sue parole a Rai Sport.

NATIONS LEAGUE – «Questa competizione è nata in maniera intelligente per far alzare il livello delle squadre che la giocano. Queste partite qui ti danno l’opportunità di migliorarti sempre di più».

FRANCIA AVVERSARIA PIU’ STIMOLANTE – «Sì perché sono una Nazionale che ha una storia importante. Sono sempre state partite tiratissime, ci saranno molte motivazioni per farsi trovare pronti».

CENTRAVANTI – «Questa settimana sono andato a vedere il Genoa e ho trovato un Retegui perfetto, lo abbiamo ritrovato. Davanti non c’è soltanto per la casella dell’attaccante centrale ma anche quella degli esterni. In molti non stanno giocando tra quelli che abbiamo messo nel mirino, alcuni altri sono infortunati. Quindi si può prendere in considerazione di fare scelte differenti».