Italia femminile, Bertolini: «C’è fiducia in vista della Romania, vogliamo il Mondiale»

La c.t. dell’Italia femminile Bertolini ha parlato in vista del match contro la Romania che vale il pass per il Mondiale

Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia femminile, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport ha parlato in vista del match contro la Romania che vale il pass per il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda del prossimo anno.

FIDUCIA – «Siamo fiduciose, abbiamo voglia di fare bene e andare al Mondiale. C’è un avversario importante come la Romania, inferiore a noi nel ranking ma che ha grande fisicità e individualità importanti. Sono sempre partite tirate ma le ragazze vogliono andare al Mondiale a tutti i costi».

DELUSIONE EUROPEO – «L’Europeo non è andato come volevamo non tanto per il mancato passaggio del turno, ma per le prestazioni che abbiamo messo in campo. Ripartiamo dalla delusione che abbiamo avuto tutte e dalla voglia di dimostrare il valore di una squadra che non è quella dell’Europeo ma quella che ha fatto il percorso per arrivarci».

FUTURO – «Il mio contratto scade nel prossimo anno, con il Mondiale. Questo è il mio sesto anno, iniziato nel 2017, la Federazione penso che abbia apprezzato il mio lavoro e sento che la Federazione ha considerato tutto il lavoro fatto che non può essere limitato a tre partite».