Italia femminile, Girelli: «C’è una voglia tremenda di scendere in campo»

L’attaccante dell’Italia femminile, Cristiana Girelli, ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni con la Nazionale. Le sue parole.

«C’è tanto entusiasmo. Gli allenamenti sono ancora più divertenti, sentiti, perché qualche mese fa non avevamo la possibilità di farlo. C’è voglia di giocare: in ognuna di noi c’è voglia tremenda di scendere in campo».