Gravina: «Il Governo appoggerà la candidatura a Euro2032. Durante i Mondiali abbiamo in mente un progetto per la Nazionale»

Gabriele Gravina, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport e ha parlato dell’Italia e di Mancini. Le sue dichiarazioni:

ITALIA – «In vista dei Mondiali la Nazionale ha un solo progetto, quello di rivedersi, e per questo ringrazio la Lega di A per avere messo a disposizione i calciatori per quei dieci giorni prima. Mancini avrà a disposizione la Nazionale e tanti giovani. Poi sono previste due amichevoli. Una a Tirano contro l’Albania e poi un mini ritiro in Arabia Saudita. Mancini ha le idee chiare e biosgna dare stabilità al progetto. Un mix giusto tra zoccolo duro e giovani ben strutturati. 2032? E’ auspicabile che il prossimo Governo appoggerà la candidatura, era un impegno di Draghi e si ispirava a rilancio e ristrutturazione degli impianti. Situazione che potrebbe fare del bene all’economia del Paese».