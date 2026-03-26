Italia Irlanda del Nord, accoglienza serena per Alessandro Bastoni nel ritorno a Bergamo: ecco cosa è successo

Dopo le polemiche nate dagli episodi di Inter‑Juventus e i fischi ricevuti in alcuni stadi italiani, c’era curiosità per capire come Alessandro Bastoni sarebbe stato accolto con la maglia della Nazionale nel playoff contro l’Irlanda del Nord. A Bergamo, nello stadio in cui è cresciuto, il difensore — schierato titolare al centro della difesa a tre con Mancini e Calafiori — non ha ricevuto alcuna contestazione.

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Le critiche delle scorse settimane, legate all’espulsione di Kalulu e alla successiva esultanza del nerazzurro, avevano portato a fischi evidenti nelle trasferte contro Lecce, Como e Milan. Questa volta, però, il clima è stato completamente diverso: nessun fischio né al momento dell’annuncio delle formazioni né durante l’avvio di gara.

Il pubblico bergamasco ha scelto di concentrarsi esclusivamente sul sostegno alla Nazionale, consapevole dell’importanza della sfida per l’accesso ai prossimi Mondiali. Un’accoglienza serena che ha permesso a Bastoni di vivere la serata senza ulteriori tensioni.