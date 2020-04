Italia, Lippi: «Zaniolo sarà come il mio Totti»

L’ex commissario tecnico della nazionale italiana Lippi ha parlato di Zaniolo in ottica Euro 2020

L’ex commissario tecnico della nazionale italiana Marcello Lippi ha parlato del centrocampista Nicolò Zaniolo in ottica Euro 2020, torneo che si disputerà l’anno prossimo a causa dell’emergenza Coronavirus.

«Mi spiace per l’Europeo saltato, ma l’Italia è così forte che farà benissimo anche nel 2021. E aggiungo, con la passione con cui un nonno può seguire il nipote: recupererà giocatori importanti come Zaniolo. Magari per Mancini potrebbe essere quello che è stato per noi Totti».