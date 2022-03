Italia Macedonia, un solo dubbio per il c.t.: Acerbi o Mancini. Le ultime

In vista della partita contro la Macedonia del Nord, il c.t. dell’Italia Mancini ha un solo dubbio riguardante la difesa

A un solo giorno dalla partita contro la Macedonia del Nord, il c.t. dell’Italia Roberto Mancini ha un solo dubbio di formazione e riguarda la difesa. Bastoni sarà sicuramente titolare, ma chi sarà ad affiancarlo tra Acerbi e Mancini? Il laziale non vive un grandissimo momento di forma, ma ha già giocato tre partite in coppia con l’interista. E questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe influenzare il commissario tecnico a sceglierlo.

Mancini, invece, si adatterebbe meglio a un sinistro come Bastoni ma insieme hanno giocato hanno giocato solo una volta contro la Lituania non convincendo al 100%. Al momento, quindi, Acerbi sarebbe in vantaggio per un posto da titolare per il match con la Macedonia.