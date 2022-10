Italia, Mancini: «La mia delusione passerà solo dopo i Mondiali»

Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, è tornato a parlare della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar

Roberto Mancini, ospite all’Overtime Festival di Macerata, ha affrontato ancora una volta l’argomento Mondiali.

LE PAROLE – «Il prossimo mese per gli italiani non sarà semplice, i Mondiali senza la nostra nazionale sono duri da vedere, in modo particolare per me e lo staff tecnico, forse meno per i calciatori che hanno ripreso a giocare e ormai questa delusione l’hanno superata. Starò meglio solamente quando saranno passati i Mondiali, ma vi ripeto che vederli in televisione sarà dura».