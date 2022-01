Italia, Mancini studia Frattesi e Tonali. E Spinazzola sta tornando

Ascolta la versione audio dell'articolo

In vista dei playoff di marzo, il c.t. dell’Italia Mancini potrebbe portare diverse novità

I playoff Mondiali in programma a marzo si avvicinano, e l’Italia ha perso Federico Chiesa; elemento imprescindibile della squadra azzurra. Mancini ha in mano le alternative, ovvero Berardi, Zaniolo e Bernardeschi, ma guarda anche in altre zone del campo dove poter migliorare la sua rosa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il c.t. della Nazionale starebbe guardando con attenzione a Frattesi e Tonali a centrocampo; sorprese di questo campionato che reclamano una chance in azzurro. In vista dei playoff sarà poi fondamentale il rientro di Leonardo Spinazzola, treno dell’Italia all’Europeo prima dell’infortunio contro il Belgio e pronto a tornare in campo a febbraio.