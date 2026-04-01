Italia, SOS Mondiali: terza volta di fila fuori, dopo il 2006 la morte! Basta essere incollati alla poltrona – VIDEO di Andrea Bargione

Italia, l’analisi VIDEO di Andrea Bargione dopo l’eliminazione dai Mondiali in finale playoff contro la Bosnia

C’è un silenzio assordante che cala quando il destino decide di voltarti le spalle ancora una volta. L’incubo si è materializzato di nuovo, prendendo la forma spietata dei calci di rigore nella fredda notte in Bosnia. Gli errori dal dischetto, il boato del pubblico avversario, e poi le maglie azzurre che crollano sull’erba con il volto tra le mani, schiacciate dal peso di una sentenza inappellabile: l’Italia è fuori dai Mondiali. Ancora.

Fa male, un male profondo e viscerale, perché non stiamo parlando solo di una partita persa, ma di un trauma sportivo che si accanisce su un intero Paese. Per la terza volta consecutiva, l’Italia fallisce l’appuntamento con la storia. Dopo le lacrime amare di San Siro contro la Svezia nel 2017 e l’assurdo psicodramma di Palermo contro la Macedonia del Nord nel 2022, la crudele lotteria dei rigori contro la Bosnia ci condanna a essere spettatori anche nel 2026.

Sembra impossibile per una nazione con quattro stelle cucite sul petto, eppure è la nostra cruda realtà. L’ultima volta che la nostra Nazionale ha calcato il palcoscenico iridato era il 2014, in Brasile. C’è un’intera generazione di bambini che sta crescendo senza aver mai provato il brivido di tifare per l’Italia in un Mondiale, senza l’attesa febbrile di quelle notti magiche d’estate, senza tricolori appesi ai balconi e piazze gremite. Un vuoto emotivo e culturale che spezza il cuore a chi ama questo sport.

Mentre la Bosnia festeggia meritatamente un traguardo storico, a noi non resta che fare i conti con un declino che non può più essere mascherato. Le illusioni si sono spente sul dischetto, lasciando il posto a una frustrazione logorante. Ci vorranno altri anni di attesa, guardando verso il 2030, con la speranza di spezzare una maledizione lunga sedici anni. Fino ad allora, dovremo convivere con l’amarezza dell’ennesima estate vissuta guardando gli altri sognare.