 Italia Norvegia, parla Bonucci: «Siamo concentrati su questa sera. C’è tanto entusiasmo. Dobbiamo continuare a tenere alto l’entusiasmo»
45 secondi ago

Italia Norvegia, parla Bonucci a Sky nel pre gara: «Siamo concentrati su stasera. C’è tanto entusiasmo. Dobbiamo continuare a fare questo»

Nel prepartita di Italia Norvegia, Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Gli Azzurri di Rino Gattuso, già certi della qualificazione ai playoff di marzo 2026, affrontano a San Siro la squadra di Haaland.

Per centrare l’accesso diretto ai Mondiali servirebbe un clamoroso 9-0, scenario praticamente impossibile. La sfida assume quindi il valore di un test per rialzarsi dopo la deludente prova di Oslo e avvicinarsi ai playoff con lo spirito giusto. Ecco le sue parole:

PLAYOFF«Siamo concentrati su questa sera. C’è tanto entusiasmo, lo stadio pieno. Dobbiamo continuare a tenere alto l’entusiasmo per arrivare a marzo nelle migliori condizioni psicofisiche»

HAALAND «Abbiamo grandissimi giocatori, anche se lui è un grande attaccante. I nostri ragazzi contro questi giocatori hanno sempre fatto grandi prestazioni e abbiamo grande fiducia in loro. Credo che Mancini farà una grande partita»

