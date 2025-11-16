Hanno Detto
Italia Norvegia, parla Bonucci: «Siamo concentrati su questa sera. C’è tanto entusiasmo. Dobbiamo continuare a tenere alto l’entusiasmo»
Italia Norvegia, parla Bonucci a Sky nel pre gara: «Siamo concentrati su stasera. C’è tanto entusiasmo. Dobbiamo continuare a fare questo»
Nel prepartita di Italia Norvegia, Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Gli Azzurri di Rino Gattuso, già certi della qualificazione ai playoff di marzo 2026, affrontano a San Siro la squadra di Haaland.
Per centrare l’accesso diretto ai Mondiali servirebbe un clamoroso 9-0, scenario praticamente impossibile. La sfida assume quindi il valore di un test per rialzarsi dopo la deludente prova di Oslo e avvicinarsi ai playoff con lo spirito giusto. Ecco le sue parole:
PLAYOFF– «Siamo concentrati su questa sera. C’è tanto entusiasmo, lo stadio pieno. Dobbiamo continuare a tenere alto l’entusiasmo per arrivare a marzo nelle migliori condizioni psicofisiche»
HAALAND – «Abbiamo grandissimi giocatori, anche se lui è un grande attaccante. I nostri ragazzi contro questi giocatori hanno sempre fatto grandi prestazioni e abbiamo grande fiducia in loro. Credo che Mancini farà una grande partita»
SEGUI IL LIVE DI ITALIA NORVEGIA QUI
Kane ammette: «Pallone d’Oro? Potrei segnare 100 goal in stagione, ma se non vinco la Champions League o la Coppa del Mondo…»
Rovella chiarisce: «Sono costretto ad operami. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. La sola verità è solo questa»
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...