Italia travolta dalla Norvegia 3-0: peggior sconfitta nelle qualificazioni dal 2017

Le peggiori sconfitte dell’Italia nelle qualificazioni mondiali: Norvegia, Spagna e Portogallo

L’Italia cade rovinosamente a Oslo: 3-0 contro la Norvegia e inizio shock nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Una sconfitta pesante, che riapre ferite mai del tutto rimarginate nella storia azzurra. Non accadeva dal 2017 che gli Azzurri incassassero tre gol di scarto in una gara valida per la qualificazione a una Coppa del Mondo.

Quella sera fu la Spagna, con un secco 3-0 a Madrid, a ridimensionare le ambizioni dell’Italia guidata allora da Ventura. Prima ancora, bisogna tornare indietro di ben 59 anni: Portogallo–Italia 3-0, nelle qualificazioni per Svezia 1958, torneo al quale gli Azzurri non si qualificarono.

Tre crolli storici

• 6 giugno 2025 – Norvegia 3-0 Italia (Oslo): debutto da incubo nel Gruppo I, con una squadra disorganizzata e vulnerabile in difesa.

• 2 settembre 2017 – Spagna 3-0 Italia (Madrid): partita che segnò il declino verso la clamorosa mancata qualificazione al Mondiale 2018.

• 25 maggio 1957 – Portogallo 3-0 Italia (Lisbona): primo KO pesante nelle qualificazioni mondiali nella storia azzurra.

Tre sconfitte simili, in contesti storici diversi, ma con un comune denominatore: una Nazionale irriconoscibile, incapace di reagire, schiacciata dal ritmo avversario.

Italia, è già tempo di rialzarsi

La sconfitta con la Norvegia pesa, ma il cammino è ancora lungo. Serve una reazione immediata già dal prossimo match contro la Moldavia. Il rischio di ripetere i disastri del 2018 e del 2022 è reale, ma ancora evitabile. La storia insegna: nelle qualificazioni non si può sbagliare due volte.