Italia-Olanda: all”Allianz Stadium’ di Torino va in scena un’amichevole tra deluse: entrambe le Nazionali non saranno ai Mondiali

Italia-Olanda: lunedì 4 giugno 2018, all”Allianz Stadium‘ di Torino, sfida amichevole di prestigio tra la Nazionale azzurra e quella arancione. Sarà un confronto tra selezioni deluse: entrambe, infatti, non parteciperanno ai prossimi Mondiali in Russia; sia Olanda che Italia hanno visto la strada per Russia 2018 sbarrata dalla Svezia: gli arancioni hanno terminato il girone di qualificazione dietro agli scandinavi, mentre gli azzurri si sono arresi agli svedesi nello spareggio.

Il fischio d’inizio di Italia-Olanda è in programma alle ore 20,45: la gara amichevole sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Rai 1. Sarà poi possibile seguire l’amichevole in streaming gratis attraverso la piattaforma RaiPlay, accessibile in modo gratuito da PC, smartphone e tablet. Gli aggiornamenti in diretta della gara potranno essere seguiti anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Inoltre, saranno disponibili anche su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Italia-Olanda: probabili formazioni

Qui Italia: Mancini, oltre agli infortuni di Emerson Palmieri e Marchisio, ha dovuto fare i conti anche con gli stop più recenti di Bernardeschi e Immobile. Probabile 4-3-3 per gli azzurri: preventivabile vedere Donnarumma tra i pali e Bonucci al centro della difesa, il quale dovrebbe essere affiancato nella linea a 4 da Zappacosta, Romagnoli (o Caldara) e Criscito. A centrocampo, da destra a sinista, possibile impiego di Florenzi, Jorginho e Pellegrini (pronti anche Bonaventura e Cristante); in attacco si va verso il tridente composto da Verdi (o Chiesa), Balotelli e Insigne. Qui Olanda; della selezione guidata dal ct Ronald Koeman fanno parte anche 4 giocatori della Serie A: Hateboer, (Atalanta) de Vrij (Lazio/Inter), de Roon (Atalanta) e Strootman (Roma). Da vedere se riusciranno a strappare una maglia per l’amichevole contro gli azzurri.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Florenzi, Jorginhi, Pellegrini; Chiesa, Balotelli, Insigne.

OLANDA (3-5-2): Cillessen; van Dijk, Aké, de Ligt; Teté, Propper; Wijnaldum, de Roon; Vilhena; Babel, Depay.

Italia-Olanda, curiosità e statistiche