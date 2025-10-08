Italia, parla Cambiaghi: «Essere qui è un motivo di orgoglio. Mondiale 2006? Io c’ero! Porterò come sempre quel momento»

Italia, le dichiarazioni di Cambiaghi: «Essere qui è un motivo di orgoglio. Mondiale 2006? Io c’ero! Porterò come sempre quel momento». Le parole

L’esterno offensivo del Bologna, Nicolò Cambiaghi, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Ecco cosa ha detto:

CONVOCAZIONE – «Ci vuole un insieme di tante cose per arrivare qui, tra cui anche un pizzico di fortuna. Essere qui è un motivo di orgoglio, un sogno ma anche un punto di partenza, e io voglio godermela al massimo»

MONDIALE 2006 – «Riuscimmo a trovare i biglietti, anche se i ricordi che mi restano sono un po’ vaghi. Porterò come sempre quel momento e quella foto con mio padre alla finale»

INFORTUNIO – «La stagione scorsa è stata condizionata da quello, ma dopo mi sono concentrato sul recupero e ho sentito la squadra al mio fianco. Italiano? Gli devo tanto, mi ha voluto e poi aspettato. Il suo gioco si concentra molto sugli esterni e ha idee belle e innovative».

