Italia, Pellegrini: «Non ho visto una Spagna superiore a noi»

Lorenzo Pellegrini, nel post partita di Italia-Spagna, ha analizzato la sconfitta degli azzurri, arrivata con il risultato di 2-1

«Ci dispiace, c’è tanto rammarico. Queste partite si decidono con episodi che oggi non sono andati a nostro favore. Espulsione Bonucci? Tante volte si può fischiare, altre no. Può succedere a chiunque, ma nella sconfitta abbiamo dimostrato di essere un gruppo incredibile che ci crede fino all’ultimo. Spagna? Sono avanti nel loro modo di giocare che li differenzia da tanto tempo, ma non li ho visti superiori a noi anche in inferiorità numerica. Siamo forti, il nostro futuro sarà bello e pieno di vittorie. Mondiale? Ci ritroveremo con loro e non vediamo l’ora».