Italia, Ranieri rinuncia al ruolo di CT: decisione presa, resterà alla Roma

Le ultime sul possibile nuovo ct dell’Italia, con l’idea di affidare la panchina degli azzurri a Claudio Ranieri. Tutti i dettagli

Claudio Ranieri, come riportato da Sky Sport, ha rifiutato l’ipotesi di sedersi sulla panchina dell’Italia. Una tentazione forte, supportata anche dalla stima personale di Gabriele Gravina, ma alla quale Ranieri ha deciso di rinunciare per mantenere fede alla parola data alla Roma. Non c’è stato alcun ostacolo da parte dei giallorossi, anzi. Anche i Friedkin, proprietari del club, avevano lasciato la porta aperta a un eventuale doppio incarico. Tuttavia, “Sir Claudio” ha preferito restare fedele al progetto capitolino, scegliendo di continuare il suo nuovo percorso da dirigente nella società in cui è cresciuto e che ama profondamente.

Ranieri, fin dall’inizio, aveva mostrato incertezze sull’ipotesi Azzurra, proprio per non venir meno all’impegno con la Roma. Oggi quella volontà si è concretizzata in una scelta netta: niente Nazionale, l’obiettivo è aiutare il club a crescere, anche fuori dal campo.