Italia, parla il vice di Gattuso, Luigi Riccio: «Orsolini si occuperà del binario di destra, mentre a Raspadori chiederemo questo»

Italia, parla il vice di Gattuso, Luigi Riccio nel pre partita: «Orsolini si occuperà del binario di destra, mentre a Raspadori…»

L’Italia guidata da Gennaro Gattuso è pronta a scendere in campo a Tallinn per affrontare la quinta gara del girone I di qualificazione ai Mondiali del 2026.

La vittoria della Norvegia contro Israele ha reso più complicata la corsa al primo posto nel gruppo, ma per gli Azzurri i tre punti restano comunque fondamentali per consolidare la propria posizione.

Poco prima del fischio d’inizio, il vice commissario tecnico Luigi Riccio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, sottolineando l’importanza della sfida e lo spirito con cui la squadra si appresta ad affrontarla

PAROLE A SKY – «Orsolini si occuperà più del binario di destra, mentre a Raspadori chiederemo qualcosa di diverso. Dovremo occupare il settore offensivo in modo proporzionato. Le due punte funzionano perché poi le risposte che danno durante gli allenamenti sono giusti. Si cercano molto, hanno piacere a giocare insieme quindi ben venga questa combinazione di due attaccanti. Difesa? Ci vuole un poco di tempo, però poi quello che fa la differenza è la disponibilità e l’entusiasmo che hanno questi ragazzi, che ci permettono di fare scelte con serenità».

PAROLE ALLA RAI – «Vittoria della Norvegia? Sono cose che non possiamo controllare. Siamo concentrati solo sul nostro percorso, che è importante».

