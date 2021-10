Italia Spagna, Adani: «Chiesa indispensabile per Allegri e Mancini»

Adani esalta Federico Chiesa: ecco le dichiarazioni dell’opinionista sull’esterno della Juventus, titolare in Italia Spagna

Lele Adani, dagli studi di Rai Sport, ha parlato di Federico Chiesa titolare in Italia-Spagna, semifinale di Nations League. Dichiarazioni al miele per l’esterno della Juventus in forte ascesa.

«Conferma il suo valore? Lo aumenta anche, l’anno scorso è stato un anno difficile per la Juve. Chiesa è uno di quei giocatori che aggiunge e risolve. Diventa indispensabile per la Juve e per la Nazionale».