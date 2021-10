Italia, Chiesa: «La Spagna ha meritato. Espulsione di Bonucci severa»

Federico Chiesa ha parlato dopo la sconfitta in Nations League contro la Spagna: ecco le parole dell’attaccante dell’Italia

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo Italia-Spagna.

«Abbiamo perso dopo tante partite, alla fine ci stava. Grande merito alla Spagna, potevamo essere più cinici ma stasera la Spagna ha ampiamente meritato. Diamo il massimo fino alla fine, per i tifosi e per il nostro allenatore. Questo non ci ferma e pensiamo alle prossime gare e a vincere altri trofei. In 10 è dura, anche in parità avevamo sofferto. In 10 contro 11 è stata una bella mazzata, ci sono stati due episodi, la rete fallita e il gol che potevamo evitare. Espulsione a Bonucci? Per me molto severa, non ho mai visto una cosa così in campo internazionale. Non c’era bisogno di dare un giallo gratuito sulle proteste, ha questo diritto».