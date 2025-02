Italia, Spalletti: «Kean e Retegui sono due bomber veri. Giocare insieme? La mia idea è questa»

Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, sul momento attuale della Nazionale e su Kean e Retegui

Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stgione di Kean e Retegui.

GIUDIZIO – «Sono due bomber nel vero senso della parola. E questa per me e per il mio lavoro è una gratificazione, più che una consolazione».

DIFFERENZE – «Mateo resta un cecchino, ma è migliorato nel gioco di squadra. Moise: potenza e tecnica, però prima non era così finalizzatore. In coppia a marzo? Sarà più probabile a gara in corso».