Italia, Stramaccioni: «Gattuso sta facendo un ottimo lavoro sul gruppo. Sulle convocazioni dico una cosa...»

Italia, Stramaccioni in un’intervista ai microfoni di ‘Tuttosport’ si è soffermato sul lavoro di Gattuso, ma anche proiettato sul futuro.

Andrea Stramaccioni, commentatore tecnico Rai, analizza per Tuttosport la situazione della Nazionale di Rino Gattuso, tra le convocazioni, la preparazione agli spareggi Mondiali e le prospettive future.



LE CONVOCAZIONI DI GATTUSO – «Un segnale di grande attenzione al campionato e allo stato di forma dei giocatori che stanno facendo bene: la convocazione di Caprile e il ritorno in azzurro di Ricci lo testimoniano. E in più il ritorno di Scamacca e il dialogo aperto con Chiesa dimostrano che le porte della Nazionale sono aperte».



IL LAVORO SUL GRUPPO – «Gattuso sta facendo un gran de lavoro sul gruppo, anzi sottolineerei che è l’aspetto che mi ha colpito di più, quello mentale e di coesione. La Nazionale si è dimostrata nelle ultime uscite molto affiatata e con segnali di compattezza del gruppo molto importanti. È ovvio che gli avversari non erano di prima fascia, ma si sono rivelati ideali per costruire una base relazionale fondamentale per Gattuso e il suo staff ».



ITALIA-NORVEGIA PER ABITUARCI A UN MATCH DIFFICILE – «Concordo pienamente e il ct lo sa molto bene: la Norvegia sarà il suo primo e ultimo avversario di livello prima dei playoff . Non è il massimo, ma la realtà è questa».

CHIESA – «È in contatto col ct, sta lavorando forte per tornare ai suoi livelli, lo capisco, ci sta. Slot fino ad oggi lo ha utilizzato praticamente sempre subentrando e nonostante questo ha 2 gol e 3 assist. Resto convinto che se Chiesa sale di condizione e rendimento avremo bisogno anche di lui in azzurro».



BASTONI E CALAFIORI POSSONO CONVIVERE – «Sì, perché in comune hanno sicuramente la predilezione per il piede sinistro e l’abilità nel lo “spingere palla” con qualità e personalità nella costruzione del gioco ma in fase di non possesso li trovo funzionali: Alessandro ama più i duelli e la marcatura, Riccardo legge molto bene gli spazi sia in anticipo sia in copertura. Sono entrambi veloci e forti nel gioco aereo. Mi piaccio no tantissimo sia singolarmente che come coppia centrale».