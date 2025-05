Italia-Svezia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Ennio Tardini va in scena la sfida tra Italia-Svezia femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

All’Ennio Tardini di Parma si giocherà la gara di Nations League tra Italia-Svezia femminile. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari; Bonfantini, Giugliano, Caruso, Severini, Boattin; Cambiaghi, Beccari.

SVEZIA (4-3-3): Falk, Lundkvist, Bjorn, Eriksson, Andersson; Angeldahl, Asllani, Zigotti Olme; Rytting Kaneryd, Blackstenius, Rolfo.

Orario e dove vederla

Italia-Svezia femminile si gioca giovedì 29 maggio 2025 alle ore 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58) e in streaming su RaiPlay.