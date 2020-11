Italia, tutti negativi i tamponi effettuati. Domani partenza per la Bosnia

L’Italia si appresta ad affrontare l’ultima partita del 2020: dopo il bellissimo successo contro la Polonia, c’è da battere la Bosnia

L’Italia accoglie anche la buona notizia della negatività dei tamponi del gruppo squadra. Ecco la nota ANSA sul gruppo azzurro.

«Al momento fra i giocatori, sottoposti a nuovo tampone secondo il protocollo Uefa, non sono state segnalate eventuali situazioni particolari in previsione della partenza per Sarajevo dove mercoledì gli azzurri affronteranno la Bosnia per sigillare il primo posto e l’accesso alla fase finale di Nations League».