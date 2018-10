Italia testa di serie alle qualificazioni agli Europei e forse pure Mondiali

L’Italia, con la vittoria in Polonia, ha evitato la retrocessione e sarà testa di serie ai sorteggi per le qualificazioni agli Europei e forse Mondiali

L’Italia di Roberto Mancini ha vinto e convinto in Polonia. Gli azzurri hanno trovato il successo nel recupero, con una zampata di Cristiano Biraghi e hanno di fatto eliminato la Polonia, conquistando la ‘salvezza’ in Nations League. Il primo posto è ancora possibile ma la vittoria di ieri è fondamentale anche in vista dei sorteggi di qualificazione per gli Europei del 2020. Siamo in prima fascia al sorteggio del 2 dicembre a Du­blino per i gruppi di qualifica­zione all’Europeo 2020: questo non ci dà diritto alla qualificazione ma l’Italia può sperare in un gruppo più abbordabile.

Attenzione però alla Germania che potrebbe essere la mina vagante del sorteggio e potrebbe non partire dalla prima fascia. Inoltre, do­po i gruppi, la Nations League offre il paracadu­te di un posto per serie. Buone notizie anche in vista del sorteggio di qualificazione per i Mondiali in Qatar del 2022. I sorteggi si terranno il prossimo luglio e se la Fifa dovesse accettare la proposta del­l’Uefa di usare la classifica della Nations League come criterio per le teste di serie, la Nazionale di Mancini, fin da oggi, sarebbe in prima fascia.