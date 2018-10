L’Italia di Roberto Mancini ha ancora delle speranze per accedere alla fase finale: dovrà battere il Portogallo e attendere l’ultima partita tra i portoghesi e la Polonia

Una vittoria insperata per gli azzurri, dopo due traverse e numerose occasioni sprecate. Ma alla fine, proprio all’ultimo minuto, è arrivato il gol liberazione di Cristiano Biraghi, a riaccendere le speranze azzurre. Ora la classifica recita: Portogallo primo a 6 punti, Italia a 4, e Polonia a 1 punto, retrocessa ancor prima di giocare l’ultima partita. La nazionale lusitana è al momento la favorita numero uno per l’accesso alle fasi finali, con l’Italia che dovrebbe accontentarsi della permanenza nella “Serie A” della Nations League. Ma gli uomini di Mancini hanno ancora flebili speranze di poter arrivare fino in fondo.

Come? Servirà innanzitutto la vittoria nella gara di San Siro contro il Portogallo. Dopo la sconfitta nella gara d’andata sarà l’unico modo di potersela giocare contro Cr7 e compagni per l’accesso alle finali. Ma non basterà questo risultato: tutto dipenderà nel caso dall’ultima partita del girone tra i rossoverdi e la Polonia. Se il 20 novembre la Polonia batte i portoghesi, l’Italia è prima. Nel caso gli azzurri dovessero vincere a Milano con più di un gol di scarto, basterà anche un pareggio nell’ultima gara per permetterci di passare il girone. Una sfida impossibile, ma dopo stasera è vietato gettare la spugna.