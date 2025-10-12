Italia, Tonali sprona il gruppo: «Dobbiamo avere più fiducia, siamo quelli che rappresentano l’Italia»

Italia, Tonali sprona il gruppo: «In queste partite più che la qualità viene fuori la personalità, e non era facile». Le dichiarazioni

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, è intervenuto a Sky dopo Estonia-Italia 1-3. Le sue parole:

PAROLE – «In queste partite più che la qualità viene fuori la personalità, e non era facile. Dobbiamo cercare sempre di non portarci in campo ansie e problemi o altri pensieri, perché non abbiamo bisogno di questo. Dobbiamo scavalcare tutti i problemi che ci siamo creati in passato, non possiamo più sbagliare niente. Stiamo ritrovando confidenza piano piano. Questa è una delle poche volte in cui l’abbiamo gestita bene. Anche negli ultimi 10 minuti quando hanno creato un po’ di casini, noi li abbiamo difesi bene. Siamo venuti per vincere e credo che dopo 10 minuti abbiamo dimostrato la voglia che c’era in campo».

PIO ESPOSITO – «Pio Esposito se lo merita, se un giocatore viene in Nazionale, si impegna al 100% e riesce a fare gol è giusto che si meriti l’applauso dei giocatori. Quando uno è forte forte e si impegna si merita tutto».

BARELLA – «Ci troviamo bene, lavoriamo insieme e quello che non fa l’uno lo fa l’altro. Non ci sono problemi tra di noi, non c’è la non voglia di correre e credo che tutto il lavoro che c’è da fare lo facciamo noi».

MIGLIORAMENTI – «Abbiamo migliorato tante cose, non siamo perfetti in niente ma abbiamo migliorato diversi aspetti. È giusto ricordarsi dov’eravamo due mesi fa, ma è giusto ricordare anche che possiamo vincere con tutti. Dobbiamo avere più fiducia, siamo quelli che rappresentano l’Italia».

LEGGI ANCHE – Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: calendario, risultati, classifiche

