Italia-Tunisia Under 21, streaming e probabili formazioni: dove vederla

Italia-Tunisia Under 21 streaming, diretta tv e probabili formazioni: tutte le informazioni dell’amichevole in programma

Italia-Tunisia Under 21 è la partita valida come amichevole internazionale del percorso di preparazione degli Azzurrini verso gli Europei di casa (organizzati insieme a San Marino) del 2019. La gara si giocherà lunedì 15 ottobre 2018 alle ore 18.30 presso lo Stadio Romeo Menti di Vicenza. Un incontro di non vitale importanza probabilmente per la posta in palio, ma essenziale per il commissario tecnico Gigi Di Biagio per trovare la quadra in campo e testare alcuni degli elementi che potrebbero far parte definitivamente del gruppo di giocatori che l’anno prossimo proverà a tornare sul tetto d’Europa.

Italia-Tunisia Under 21 sarà trasmessa a partire dalle ore 18.30 in chiaro sulle frequenze di Rai 2 (anche in HD al canale 502 del digitale terrestre), ma non solo: la partita sarà disponibile in streaming per pc, tablet e smartphone su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app e sul sito RaiPlay. Ecco inoltre una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Italia-Tunisia Under 21

Competizione: amichevole internazionale 2018

Quando: lunedì 15 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 18.30

Dove vederla in streaming: Rai 2 – RaiPlay

Stadio: Romeo Menti (Vicenza)

Italia-Tunisia Under 21: le probabili formazioni

Possibile la conferma da parte del c. t. Di Biagio del 4-3-3 già intravisto nelle precedenti uscite della sua selezione. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per i due romanisti Nicolò Zaniolo e Luca Pellegrini, volti nuovi dell’Under 21, mentre davanti potrebbe ballottaggio tra due juventini per il posto di punta centrale nel tridente: da una parte la stellina Moise Kean e dall’altra Andrea Favilli (attualmente in prestito al Genoa).