Italia U17 sul tetto d’Europa! Impresa degli Azzurrini di mister Franceschini, battuto il Belgio in finale ai calci di rigore: ecco com’è andata

L’Italia Under 17 scrive una pagina storica del calcio giovanile italiano, vincendo il secondo Campionato Europeo di categoria nella sua storia. La finale contro il Belgio, disputata a Tallin, è stata una vera e propria battaglia, con gli Azzurrini costretti a superare avversari forti e determinati fino all’ultimo minuto.

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Il match regolare si è concluso sull’1-1, con il Belgio che ha fatto soffrire l’Italia e sembrava vicino al trionfo quando, all’85’, Ojea ha inventato un gran gol partendo dalla sinistra e trafiggendo Lupo con un rasoterra velenoso da posizione defilata. I ragazzi guidati da Daniele Franceschini, però, non hanno mollato. All’ultimo minuto, un rigore per mani di Dierckx sulla girata di Ballarin ha dato nuova speranza all’Italia. Fugazzola, glaciale dal dischetto, ha segnato il pareggio, portando la sfida ai calci di rigore.

La lotteria dei penalty è stata un susseguirsi di emozioni e tensione. Dopo sei esecuzioni impeccabili da entrambe le squadre, proprio Ojea si è fatto ipnotizzare da Lupo, già decisivo nella semifinale contro la Spagna. Il belga Rocca ha poi calciato a lato, e la successiva traversa di Moorthamer ha spalancato le porte della vittoria al destro centrale di Perillo, autore del gol decisivo.

La prestazione di Lupo tra i pali è stata determinante, con interventi chiave che hanno respinto le conclusioni più pericolose dei Diavoli Rossi, confermandolo come uno dei protagonisti assoluti del torneo. La squadra italiana, guidata da Franceschini, ha dimostrato carattere, determinazione e capacità di reagire nei momenti più complicati.

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Il successo rappresenta un bis storico dopo il titolo conquistato nel 2024, consolidando la tradizione vincente delle nazionali giovanili italiane. L’impresa sottolinea il valore del lavoro dei tecnici, dello staff e dei ragazzi, che hanno saputo reagire alle difficoltà e ai momenti di tensione con lucidità e freddezza nei rigori.

Con questa vittoria, l’Italia Under 17 rafforza il proprio ruolo nel panorama europeo giovanile, mostrando talento, organizzazione e capacità di gestire la pressione nelle partite più importanti. Un successo che resterà negli annali e che segna un nuovo traguardo per il movimento giovanile italiano, dando un segnale chiaro sul futuro del calcio nazionale.

Gli Azzurrini celebrano quindi un risultato storico, grazie a gol decisivi, parate straordinarie e un gruppo unito che ha saputo affrontare e superare uno degli ostacoli più difficili: la tensione di una finale europea. La medaglia d’oro è arrivata al termine di un percorso fatto di grande impegno, talento e determinazione.