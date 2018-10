Serata importante per due Azzurri: in Italia-Ucraina ha esordito il giovane Barella, mentre Chiellini festeggia le 98 presenze e raggiunge Zambrotta

Italia-Ucraina è la partita d’esordio in Nazionale per Nicolò Barella, che finora aveva solamente giocato nelle varie Under degli Azzurri: a partire da febbraio 2012, con l’Under 15, fino ad arrivare nel 2017 con l’Under 21, totalizzando 52 presenze nelle diverse selezioni giovanile azzurre. Il giovane centrocampista, ormai in pianta stabile nel gruppo che Mancini sta portando avanti, ha dunque l’occasione di mettersi in mostra con i più grandi.

Per un Barella che inizia la sua storia con la maglia azzurra, c’è un Chiellini che contro l’Ucraina festeggia la presenza numero 98. Il capitano dell’Italia eguaglia così Zambrotta, che si trova al settimo posto in questa speciale classifica. A breve Chiellini toccherà quota 100 e metterà nel mirino Dino Zoff, che ha all’attivo 112 presenze.