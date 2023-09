L’Italia ospita l’Ucraina nella sesta del Girone C per le qualificazioni all’Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live L’Italia del neo ct Luciano Spalletti torna in campo dopo il pareggio con la Macedonia del Nord per la sesta giornata del percorso di qualificazione all’Europeo 2024 in Germania. Azzurri che ospitano a San Siro l’Ucraina. Italia-Ucraina 2-1: sintesi e moviola 88′ – Occasione per Gnonto, l’attaccante dell’Italia non trova il tempo per tirare dopo un’ottima azione di Scalvini.

84′ – Ultimi cambi della partita: per l’Italia dentro Cristante per Barella, mentre nell’Ucraina fuori Stepanenko e dentro Sydorchuk.

74′ – Doppio cambio per l’Ucraina: fuori Zinchenko e Tsygankov, dentro Vanat e Buyalskyi.

72′ – Doppio cambio per l’Italia: dentro Retegui e Orsolini mentre escono Raspadori e Zaniolo.

69′ – OCCASIONE ITALIA – E’ successo di tutto nell’area di rigore dell’Ucraina con l’azione prolungata degli azzurri chiusa con la traversa di Locatelli.

68′ – Zaniolo va al tiro da fuori, Bushchan si distende e devia.

66′ – Scalvini di testa sfiora il terzo gol.

60′ – Occasione per l’Italia, stavolta è Raspadori a lavorare un bel pallone e il suo tiro è deviato dal Bushchan.

58′ – Doppio cambio per l’Italia: Gnonto per Zaccagni e Biraghi per Dimarco. Doppio cambio anche per l’Ucraina: fuori Dovbik e dentro Yaremchuk, poi dentro anche Mudryk al posto di Yarmolenko.

54′ – Occasione per l’Italia, Zaccagni da ottima posizione calcia fuori.

50′ – Occasione per l’Ucraina con Dovbik, il suo tiro termina fuori.

46′ – Iniziata la ripresa.

INTERVALLO

45′ – Due minuti di recupero.

41′ – GOL UCRAINA – Errore di Dimarco in difesa e Yarmolenko segna il gol che riapre la partita.

40′ – Raspadori ci prova col destro, para Bushchan.

38′ – Ammonito Mykolenko.

33′ – Rischio per l’Italia ma è bravo Scalvini a chiudere l’offensiva degli ucraini.

29′ – GOL ITALIA – Zaniolo calcia e sulla traettoria c’è Frattesi che raccoglie e in scivolata segna.

20′ – Continua il pressing dell’Italia.

12′ – GOL ITALIA – Zaccagni recupera palla e serve Frattesi che non sbaglia, il suo destro porta avanti gli azzurri.

10′ – Occasione Italia con Raspadori, l’attaccante del Napoli calcia alto da ottima posizione.

6′ – Ottimo l’approccio dell’Italia in questo avvio. Squadra aggressiva e vogliosa.

3′ – Prima occasione per gli azzurri: Di Lorenzo ci prova da fuori, pallone alto.

1′ – Iniziato il match a San Siro.

Migliore in campo Italia: a fine partita

Italia-Ucraina 2-1: risultato e tabellino

Marcatori: 12′ Frattesi, 29′ Frattesi, 41′ Yarmolenko,

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco (58′ Biraghi); Barella (84′ Cristante), Locatelli, Frattesi; Zaniolo (72′ Orsolini), Raspadori (72′ Retegui), Zaccagni (58′ Gnonto). Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan; Konoplia, Zabarnyi, Kryvstov, Mykolenko; Zinchenko (74′ Buyalskyi), Stepanenko (84′ Sydorchuk); Yarmolenko (58′ Mudryk), Sudakov, Tsygankov (74′ Venat), Dovbik (58′ Yaremchuk). Commissario tecnico: Serhiy Rebrov.

Ammoniti: Mykolenko, Konoplia, Stepanenko, Zabarnyi,