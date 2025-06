Calcio femminile, impresa Italia Under 19! Dopo 14 anni arriva la qualificazione storica al Mondiale Under 20!

Dopo 14 anni di assenza, l’Italia Under 19 Femminile tornerà a giocare un Mondiale Under 20. L’ultima partecipazione risaliva al 2012, ma oggi l’attesa è finalmente finita: le Azzurrine si sono qualificate alla fase finale della Coppa del Mondo Under 20 Femminile 2026, in programma in Polonia, grazie alla splendida vittoria per 1-0 contro la Svezia nell’Europeo Under 19.

A decidere il match è stata ancora una volta Giada Pellegrino Cimò, già a segno contro la Polonia, che ha firmato il gol decisivo a Stalowa Wola. Con questi tre punti, l’Italia di Nicola Matteucci è matematicamente almeno terza nel girone A, garantendosi uno dei cinque posti UEFA per il Mondiale 2026.

Si tratta di un risultato storico, che segue la qualificazione ottenuta anche dall’Italia Under 17 al Mondiale di categoria, raggiunta lo scorso maggio. Una doppietta che certifica il momento d’oro del movimento femminile italiano.

Grande la soddisfazione del presidente della FIGC, Gabriele Gravina:

«iStraordinarie Azzurrine, partita dopo partita stanno riscrivendo la storia; la qualificazione al Mondiale è un traguardo eccezionale, che nobilita lo sviluppo complessivo del calcio italiano praticato dalle ragazze. Siamo orgogliosi della crescita esponenziale del movimento femminile che si rispecchia anche nel continuo miglioramento del ranking internazionale»

Ora le Azzurrine possono guardare con fiducia anche alla semifinale dell’Europeo Under 19: sabato, alle ore 16 a Rzeszów, l’Italia affronterà la Francia, già qualificata. Alle italiane basterà un pareggio per accedere alla fase a eliminazione diretta. In caso di sconfitta e di vittoria della Polonia sulla Svezia, conterà la differenza reti: al momento +1 per l’Italia e -6 per la Polonia, travolta 6-0 proprio dalla Francia.

Un’estate tutta Azzurra, che culminerà a luglio con l’Europeo della Nazionale maggiore guidata da Andrea Soncin. Intanto, il calcio femminile italiano festeggia un altro grande traguardo.