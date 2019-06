Italia Under 21, chi è Federico Bonazzoli: un altro prodotto del vivaio Inter

Italia Under 21, Pinamonti non ce la fa: al suo posto Di Biagio chiama Bonazzoli. Scopriamo chi è

Per Pinamonti, dopo il Mondiale Under 20 in Polonia, ci sarebbe stato l’Europeo con l’Under 21 di Di Biagio. Tuttaiva, un problema al ginocchio chiude la sua stagione e il CT degli Azzurrini chiama Federico Bonazzoli.

Un altro prodotto del vivaio dell’Inter, classe 1997, che però ora è di proprietà della Sampdoria. Bonazzoli, classe 1997, quest’anno è stato girato in prestito al Padova in Serie B con la quale ha segnato 8 volte, con 3 assist, in 35 presenze.