Under 21, Nunziata: «Abbiamo un gruppo ampio, se Spalletti convoca i nostri vuole dire che lavoriamo bene. Casadei al Toro ci serve e con Ricci è una bella coppia»

Le parole di Carmine Nunziata, Commissario Tecnico dell’Italia Under 21, sul futuro dei calciatori azzurri più promettenti

Carmine Nunziata è il Commissario Tecnico dell’Italia Under 21. A La Gazzetta dello Sport ha espresso i suoi convincimenti su una serie di ragazzi del giro azzurro.

IL GRUPPO DELL’UNDER 21 – «Il gruppo è sempre stato sui 30-32 giocatori, nelle due amichevoli di marzo contro Olanda e Danimarca vediamo se può esserci qualcuno che non è mai venuto, per provarlo, ma in linea di massima il gruppo sarà formato da quelli che sono sempre stati chiamati nell’ultimo anno e mezzo. Sono contento perché è un gruppo abbastanza ampio, di buona qualità».

NDOUR E CASADEI IN SERIE A – «Mi fa piacere perché così posso seguirli meglio. Vederli dal vivo è un’altra cosa, rispetto a farlo al video. E poi nel caso di Cesare, veniva da un periodo in cui stava giocando poco al Chelsea, mentre ora è tornato qui e sta pure giocando con continuità. Quindi siamo tutti contenti».

CASADEI LO CONOSCE BENE – «Fin dall’Under 17 azzurra, quindi sono almeno cinque o sei anni. Sono stato fortunato, perché con i 2003 come lui di solito succede che lasci un biennio e ne prendi un altro, cambi spesso giocatori. Invece Cesare e tanti altri li guido da quattro o cinque anni, si tratta di un gruppo abbastanza nutrito».

LA DIFFERENZA – «Alla fine conta tutto, la qualità dei giocatori, la loro condizione fisica, ma quello che fa la differenza è l’obiettivo comune che ha lasquadra. E questi ragazzi negli ultimi anni veramente hanno dato sempre tutto e forse anche qualcosa di più, basta vedere i risultati».

IL TORO CON LA COPPIA CASADEI-RICCI – «Molto ben assortita. Con Ricci stanno bene perché sono due giocatori diversi. Ricci è più regista, è quello che detta i tempi, Cesare ha sempre avuto invece questa sua grande qualità che è l’inserimento. Per un centrocampista non è poco. Ha dimostrato, soprattutto nelle giovanili azzurre, di saper segnare tanto. Per uno che gioca nel suo ruolo il gol è davvero un valore aggiunto».

SPALLETTI – «Con Spalletti ci sentiamo spesso, c’è un rapporto intenso. Noi siamo contenti quando un ragazzo che frequenta per tanti anni le Under arriva in prima squadra. Vuol dire che “sotto” stiamo facendo un lavoro importante».