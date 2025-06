Italia Under 21, contro la Germania lacrime ed applausi, Nunziata: «11 contro 11 non hanno visto palla, poi l’arbitro ha rovinato tutto»

Italia Under 21, fuori, ma a testa altissima contro la Germania: in doppia inferiorità numerica la squadra di Nunziata sfiora l’impresa

Finisce in lacrime e tra gli applausi l’avventura dell’Italia Under 21 agli Europei. Gli azzurrini escono ai supplementari contro la Germania dopo aver acciuffato un insperato 2-2 all’ultimo secondo dei tempi regolamentari, in inferiorità numerica doppia. L’eroe del momento è Ambrosino, che con una punizione magistrale porta la sfida ai tempi supplementari nonostante l’inferiorità numerica. L’Italia, rimasta in nove per le espulsioni di Gnonto (doppio giallo) e Zanotti (rosso per proteste), ha giocato con cuore, coraggio e un’organizzazione difensiva che ha saputo limitare la qualità tedesca per larghi tratti della gara.

La squadra di Nunziata ha interpretato la gara con strategia e sacrificio: un 5-4-1 accorto, con pressing a tratti feroce e ripartenze veloci affidate soprattutto a Koleosho, tra i migliori. Proprio l’esterno del Burnley ha sbloccato la partita con un gol da applausi, ma i tedeschi sono rientrati con due reti da calcio piazzato. I supplementari, vissuti eroicamente in nove, sono stati chiusi solo a tre minuti dalla fine con il gol di Rohl che ha spento i sogni azzurri. Resta l’amarezza per l’arbitraggio del lituano Lukjancukas, considerato troppo severo e incapace di gestire la tensione del match. Nonostante l’eliminazione, la prestazione ha lasciato segnali importanti per il futuro: questa Italia giovane, generosa e mai doma ha saputo emozionare pubblico e critica. Di seguito le parole di Nunziata alla Rai dopo la sconfitta.

RINGRAZIAMENTI AI GIOCATORI – «Io non è bastato non lo metterei: ringrazierei i ragazzi, per lo spettacolo che hanno dato per 120 minuti giocando anche in 9 contro 11, riprendendo la partita e perdendola a 4 minuti dalla fine. Hanno giocato a calcio, lo sanno fare e non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che mi hanno dato e per tutto quello che siamo riusciti a fare insieme, che non è poco».

SULL’ARBITRAGGIO – «Tanto è inutile parlarne. L’arbitro secondo me ha rovinato la partita, però alla fine resta il risultato, la grandissima amarezza e la grande consapevolezza che la squadra avrebbe meritato di andare avanti e ha fatto una grandissima partita sotto tutti i punti di vista. Loro hanno tutti giocatori che giocano in Bundesliga, ci davano tutti per sconfitti e, se l’arbitro non avesse rovinato la partita, l’hanno vista poco la palla».

SUL FUTURO DEGLI AZZURRINI – «Io penso che alla fine se lo prenderanno lo spazio. Alcuni giocano, altri troveranno spazio con più continuità».

IL LASCITO PER LA NAZIONALE A – «Dei giocatori che in questi due anni sono cresciuti tantissimo. Sarò contento se vedrò i ragazzi un domani andare su in Nazionale A».