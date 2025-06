Italia Under 21 non brillante, ma cinica: un gol di Casadei dà i tre punti contro la Slovacchia e qualificazione in tasca

Italia Under 21: contro la Slovacchia Azzurri poco brillanti ma cinici; la squadra di Nunziata a punteggio pieno nel girone

L’Italia Under 21 conquista con un turno d’anticipo l’accesso ai quarti di finale dell’Europeo di categoria, battendo di misura i padroni di casa della Slovacchia a Trnava. Decisiva la rete al 7’ di Cesare Casadei, bravo a inserirsi su una giocata inizialmente orchestrata da Gnonto e a superare il portiere Belko con un elegante tocco sotto. La squadra di Nunziata, dopo un inizio difficile, si affida soprattutto alle ripartenze per contenere una Slovacchia volitiva ma poco lucida negli ultimi metri. Gli Azzurrini sfiorano il raddoppio con Baldanzi su punizione e poi con lo stesso Casadei, ma senza successo. Alla mezz’ora brivido in area italiana per un’azione confusa di Suslov, che cade dopo un contrasto con Zanotti: il VAR conferma la scelta di non concedere rigore. La prima frazione si chiude all’insegna dell’equilibrio e con diversi falli che spezzettano il gioco.

Nel secondo tempo la Slovacchia prova ad alzare il ritmo e si rende pericolosa con diversi cross, senza però trovare precisione in area. L’Italia perde Baldanzi per un colpo duro, sostituito da Pisilli, mentre Pirola spreca una grande occasione per il raddoppio con un tiro alto da ottima posizione. L’ingresso di Koleosho porta vivacità, ma è nel finale che la squadra di Nunziata deve stringere i denti. Desplanches, osservato speciale in tribuna da Gigi Buffon, compie una parata decisiva su una punizione tagliata di Rigo, salvando il risultato. La pressione slovacca prosegue anche nei minuti di recupero, ma Pirola è provvidenziale in chiusura su Kapralik. L’Italia resiste, porta a casa una vittoria preziosa e si prepara ora alla sfida contro la Spagna, decisiva per il primo posto nel girone. Prestazione di carattere, con Casadei e Desplanches sugli scudi.