Italia Women, Rosucci e Cantore regalano il successo alle azzurre

L’Italia femminile della Ct Bertolini è scesa in campo per l’Arnold Clark Cup contro la Corea e ha colto una vittoria per 2-1

L’Italia femminile della Ct Bertolini è scesa in campo per l’Arnold Clark Cup contro la Corea e ha colto una vittoria per 2-1.

Le azzurre hanno trovato il successo allo scadere grazie alla rete della bianconera Rosucci. Match aperto dall’altra juventina Cantore. Le due hanno così deciso la sfida a favore dell’Italia.