Italiano gongola: «Ritrovato lo spirito. Su Piatek e Ikonè...»

Non potrebbe essere più felice Vincenzo Italiano dopo il successo nella sfida di Coppa Italia della sua Fiorentina contro il Napoli

Vincenzo Italiano può gongolare per il passaggio ai quarti di Coppa Italia della sua Fiorentina, capace di eliminare il Napoli. Ecco le sue parole in conferenza stampa, riportare da Violanews.

SPIRITO – «La soddisfazione più grande è aver ritrovato lo spirito che sembrava perso a Torino. Sono contento per la reazione, soprattutto nel primo tempo quando è stata partita vera in parità numerica. Come spesso capita poi abbiamo due minuti di follia. Siamo contenti di aver superato il turno, sono contento di aver ritrovato la mia squadra».

NUOVI – «Piatek è entrato nel modo in cui dovevamo difendere in inferiorità e si è sacrificato, poi con il vantaggio numerico alla prima palla ha fatto gol. Ci darà questo, sono convinto, è esperto di queste situazioni. Sono contento anche per come è entrato Ikonè, smaliziato nell’uno contro uno. Due innesti di qualità che ci daranno una grossa mano».