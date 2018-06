Il Napoli punta James Rodriguez e Arturo Vidal. Il club azzurro, con Ancelotti, può puntare sui due calciatori dei bavaresi

Il Napoli cerca James Rodriguez e Arturo Vidal. I due calciatori potrebbero lasciare il Bayern Monaco e potrebbero lavorare nuovamente con Carlo Ancelotti. Secondo Premium Sport, gli azzurri cercano dei grandi colpi per rinforzare la squadra e potrebbero puntare sui due sudamericani. Il Napoli è pronto a un mercato importante e potrebbe bussare alle porte del Bayern Monaco per portare in Italia due grandi calciatori. James nelle scorse ore non ha chiuso le porte a un trasferimento in Italia: «Ancelotti è un grande allenatore e penso possa fare bene a Napoli. Allena da molti anni e penso che per il Napoli sia un ottimo allenatore. Io in Italia? Perché no?».

Sono bastate queste poche parole ad alimentare la fantasia dei tifosi napoletani che sognano l’arrivo dell’ex trequartista del Real Madrid. Il colombiano sarà riscattato dal Bayern ma potrebbe partire. Ancelotti potrebbe effettuare una telefonata per convincere il cileno e il colombiano a sposare il progetto azzurro. Il Napoli è pronto al doppio colpo dal Bayern Monaco. James Rodriguez e Arturo Vidal nel mirino del club azzurro. Aurelio De Laurentiis è pronto ad aprire il portafogli.