Jankto: «Ecco come è cambiata la mia vita dopo il coming out»

A L’Equipe, il giocatore del Cagliari Jankto ha voluto parlare della sua nuova vita dopo il coming out.

«Il coming out ha cambiato alcuni aspetti della mia vita, non mi nascondo più, faccio coming out come voglio, penso di essere stato da esempio per tante persone, perché da allora va tutto molto bene. Ma non mi sento diverso, sono ancora quel bravo ragazzo. Ci sono state due partite in cui li ho sentiti, ma erano stadi piccoli, si nota più facilmente. Per novanta minuti i tifosi avversari fanno di tutto per toglierti dalla partita, per farti giocare male. Inoltre, consumavano alcool, quindi pronunciano tutti i tipi di insulti, alcuni dei quali sono omofobici. Per me resta nell’ambito del calcio, di un incontro e soprattutto non ha funzionato, mi sono concentrato sul campo, come sempre»