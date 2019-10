Jeep Juventus, aumenta la sponsorizzazione: 25 milioni in più all’anno

Jeep Juventus, aumenta l’accordo di sponsorizzazione: 25 milioni in più all’anno per questa e la prossima stagione

Jeep Juventus, il matrimonio si rinsalda. Le parti, il cui accordo di sponsorizzazione scadrà nel 2021, hanno infatti annunciato di aver cominciato le trattative per il rinnovo. E contestualmente, per questa e per la prossima stagione, di aver aumentato il corrispettivo fisso destinato ai bianconeri: 25 milioni di euro in più all’anno.

Questo il comunicato: “Si comunica che, in considerazione dell’eccellente performance sportiva della Prima Squadra, che ha determinato in questi anni il miglioramento del ranking UEFA, e grazie all’incremento di visibilità del brand Juventus a livello globale, Juventus Football Club S.p.A. e FCA Italy S.p.A. hanno raggiunto l’accordo per incrementare di € 25 milioni il corrispettivo fisso annuo della sponsorizzazione Jeep per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, con l’inclusione di taluni diritti di sponsorizzazione aggiuntivi. Restano ferme le altre condizioni previste dal contratto in essere sottoscritto nell’aprile del 2012 ed in vigore fino al 30 giugno 2021“.